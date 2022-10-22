Türkiye'de az kitap okunduğu algısı Frankfurt Kitap Fuarı'nda düzeltildi

Odabaş, 74. Frankfurt Kitap Fuarı'nda yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı standında AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Salgın nedeniyle iki yıldır fuara katılamadıklarını belirten Odabaş, "İki yıllık aradan sonra yine büyük bir ekip ve coşkuyla Frankfurt kitap fuarındayız. Ortak katılım sağladığımız İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile getirdiğimiz 15, genel toplamda 60'a yakın Türkiye'den katılım var. Güçlü bir şekilde, büyük bir stantla buradayız." dedi.

Türkiye'nin dünyada yayıncılık alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Odabaş, şunları kaydetti:

"Türkiye yayıncılık dünyasında, Uluslararası Yayıncılar Birliğinin verilerine göre üretilen kitap çeşidi açısından dünyada 5. sırada, toplam üretilen kitap adeti olarak da ilk 10'un içerisinde, sektörün maddi büyüklüğü açısından da 9. sırada. Sektör dinamik, canlı bir sektör.

Türkiye'de kitabın az okunduğuyla ilgili doğru bilinen bir yanlış var. Elimizdeki tüm araştırmalar, veriler Türkiye'de kitabın çok az okunmadığını gösteriyor. Gönül ister ki daha da çok okunsun ama tüm yayıncılık sektörü verileri dünyada ilk 10'da olduğu bir sektörde iş okuma boyutuna gelince bu kadar geride olduğumuz çok gerçeği yansıtan bir durum değil. Biz de hem yayıncılık sektörüne katkıda bulunmak hem ülkemizi burada temsil etmek, diplomasi yapmak açısından buradayız, bayrağımızı gösteriyoruz."

- "TÜRK EDEBİYATININ DIŞA AÇILIMI" PROJESİ

Odabaş, 15 yıldır sürdürdükleri "Türk Edebiyatının Dışa Açılımı (TEDA)" projesini hatırlatarak, "Her gittiğimiz ülkede TEDA ile ilgili güzel sözler duyuyoruz. Karşılığını çok aldığımız bir proje. Bu proje 80'e yakın ülkede 60'ın üzerinde dil ve 3 bin 500'e yakın kitaba destek verdi. TEDA projemiz çok ilgi çeken ve devletin, bakanlığımızın yüz akı bir proje." diye konuştu.

"Biz hem destek verdiğimiz ülke hem de dil sayısının artmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diyen Odabaş, şunları söyledi:

"Bir komisyonumuz var, her sene toplanıyor. Örneğin şu anda Türkçeden Almancaya çeviri noktasında destek verdiğimiz kitaplar da bakanlığımızın standında sergilenmekte. Yüz akı olan bu projemizi büyütmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almanya'da da bunun izdüşümlerini alıyoruz."

Frankfurt'ta her yıl açılan fuar, yarın sona erecek.