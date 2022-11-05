Türkiye'de ilk defa Göbeklitepe Film Festivali yapıldı

Düzenlenen Göbeklitepe Film Festivali Türkiye'nin ilk film günleri festivali olma özelliğini de taşımaktadır. Bu festivalde film yarışması yapılmıştır.Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 173 film başvurmuştur. Altı aylık bir süreci kapsayan bu festivaldeki filmler Türkiye çapında ünlü yönetmen ve sinemacılardan oluşturulan jüri tarafından değerlendirmeye alınarak ilk üç belirlenmiştir. Filmler kısa metrajlı ve kurmaca dalındadır.



Gala ve ödül töreninde dereceye girenlere ve Şanlıurfaya davet edilen sinema sanatçılarına protokol tarafından plaket takdimi yapılmıştır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Habip ÇADIRCI ; Film Günleri Festivalinin öncelikli amacı Tarihin Sıfır Noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin tanıtım ve değerini vurgulamak suretiyle dünya çapında tarihi ve turistik yönden giderek artan bu ilgiyle insanları bu bölgeye çekmektir. Yapılacak turlar ve gezilerle bölgenin turistik faaliyetlerle canlandırılması ve film etkinliği için yapılacak olan gösterilerle, yöre halkına sosyal faaliyet alanları sağlamak ve bölgeye konuk olarak gelecek olan yönetmen,yapımcılar için çekilecek muhtemel film ve sinema çekimleri için olabilecek muhtemel çekim platolarının tanıtımı sağlanacaktır.

1.Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Günleri Festivali'ni marka kimliğini yasal olarak koruma altına almak için Türk Patent Kurumuna başvurarak patentini aldık.Bu teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Patent belgesiyle korunan bir ürün patent sahibine özel olan,ürünün kullanımı, üretilmesi ve satılması ile ilgili haklar sağlar. Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili maddelerince hiçbir kişi ve kuruluş bu marka ismiyle etkinlik yapamaz,yapılırsa patent sahibinin yasal yollara başvurma hakkı doğar.

1.Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Günleri Festivali ayrıca, geçmişten günümüze, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın ülkemizde ve uluslararası alanda kültürel,tarihi ve turistik değerleriyle dünyaya adını duyurarak, sinema tutkunlarıyla buluşmayı hedeflemektedir" dedi.