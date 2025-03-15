İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Türkiye'de kayıtlarda olmayan keşif! 1994 yılından sonra bir ilk

Tarihi eski dönemlere dayanan Türkiye'nin Beşparmak Dağları'nın bölgesinde kayıtlarda olmayan bir keşif gerçekleştirildi. Türkiye'nin tarihi keşfinin 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirildi. Bölgede ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğu biliniyor.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Türkiye'de kayıtlarda olmayan keşif! 1994 yılından sonra bir ilk
ABONE OL

Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırlarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni kaya resimleri keşfedildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladıklarını belirtti.

Kayıtlarda olmayan 8 bin yıllık resimleri, tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bildireceklerini aktaran Sürücü, "Bunlar insan resimleri. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler soldaki resim bir erkeği temsil ediyor. Sağdaki de bir kadını temsil ediyor. Yalnız kadın resminin bir iki yerinde kaya plakaları hafif kırılmış." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sürücü, Beşparmak Dağları'ndaki ilk kaya resimlerinin 1994 yılında bulunduğunu anımsattı.

Türkiye'den iddialı doğal gaz planı

Heyecanlandıran petrol ve doğal gaz açıklaması: Türkiye için yeni bir dönem açılıyor

Petrolde heyecanlandıran rakam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.