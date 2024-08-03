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Kültür Sanat

Türkiye'de 'olağanüstü' keşif! İddialı proje meyvelerini vermeye başladı

Türkiye'nin en kapsamlı ve iddialı projesi olan “Geleceğe Miras” uygulaması kapsamında 'olağanüstü' bir keşif gerçekleştirildi. “Geleceğe Miras Laodikeia Projesi” kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy, 'Bu olağanüstü heykellerin günümüze ulaşan nadide eserler olması oldukça önemli.' dedi.

IHA3 Ağustos 2024 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Türkiye'de 'olağanüstü' keşif! İddialı proje meyvelerini vermeye başladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' isimli arkeoloji projesi çerçevesinde restore edilen sahne çalışmaları sırasında Hellenistik Döneme ait Skylla Grubu heykellerin keşfedildiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DE 'SKYLLA GRUBU' HEYKELLERİ KEŞFEDİLDİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan 'Geleceğe Miras' uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. 'Geleceğe Miras Laodikeia Projesi' kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli" ifadeleri yer aldı.

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