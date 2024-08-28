Türkiye'den dost ülkeye teklif: Paylaşmaya hazırız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile bakanlık yetkililerinin hazır bulunduğu görüşmede konuştu.

Kültürel bağları daha da güçlendirmek amacıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını kaydeden Ersoy, bu görüşmenin ikili ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağına inandığını belirtti.

Ersoy, haziran ayında Türkiye'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, cumhurbaşkanlarının huzurunda kültürel alanda ortak niyetlerini ortaya koyan bir niyet beyanı imzaladıklarını anımsatarak bu vesileyle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri artırmayı, kültürel miraslarını korumayı ve ortak projeleri geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasına aldıklarını vurguladı.

İki ülkenin kültürel miraslarının dünya genelinde takdir edilen hazine olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu mirası gelecek nesillere taşımak ortak öncelikli görevimizdir. Bu mirası korumak için gerekli işbirliğini yapmaya her daim hazırız. İşbirliğiyle bu mirası gelecek nesillere aktarmamız mümkün." dedi.

-"ÖZBEKİSTAN İLE DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"



Ersoy, Türkiye'nin kültür varlıklarının restorasyonu ve konservasyonuna ilişkin son derece donanımlı laboratuvarlarının bulunduğunu dile getirerek "Bakanlıklarımız arasında bu ayın başında gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda uzmanlarımızın da dile getirdiği üzere restorasyon ve konservasyonun yanı sıra her iki ülkede yer alan tarihi eserlerin depreme dayanıklılığı gibi konularda da Özbekistan ile deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye'de geçen yıl çok büyük bir depremin meydana geldiğini, bu depremlerde birçok tarihi varlığın da yıkıldığını ve hasar gördüğünü ifade eden Ersoy, "Onların niye yıkıldığını, niye hasar gördüğünü, bir dahaki sefer yıkılmalarını nasıl engelleriz bunlar konusunda baya deneyimli hale geldik. Bu deneyimi de sizinle paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türkiye ve Özbekistan'ın kültürlerinin tarih boyunca birbirlerini etkilediğini ifade ederek bu zengin mirasın yaşatılması için ortak kültürel etkinlikler düzenlemeyi, ortak sergi ve festivalleri teşvik etmeyi, eğitim ve uzman değişimi programına ilişkin adımlar atmayı planladıklarını, Özbekistan'dan da ortak festivaller ve etkinlikler düzenlenmesiyle ilgili istek ve talepler geldiğini aktardı.

Bu tarz etkinliklerin çok maliyetli, maliyetin gelirinin çok üstünde olduğu etkinlikler olduğunu, Türkiye'de döner sermaye işletmelerini iyi bir noktaya getirdiklerini ve hem sponsorluktan hem döner sermayeden gelen gelirlerle bu etkinlikleri finanse edebildiklerini vurgulayan Ersoy, Özbekistan'ın bu deneyimlerinden istifade etmek amacıyla bir teknik ekip göndermesi durumunda, Özbek tarafına bu sistemin nasıl çalıştığını gösterebileceklerini dile getirdi.

- TÜRKİYE, 2025 SONUNDA ÖZBEKİSTAN'DA KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLEYECEK



Ersoy, 2021'in sonunda Türkiye'de Özbekistan Kültür Günleri'nin düzenlendiğini anımsatarak "2025 sonunda da Türkiye'nin Özbekistan'da böyle bir kültür festivali düzenlemesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın da Türkiye'deki Kültür Yolu Festivallerine dahil edilebileceğini belirten Ersoy, bu tür çalışmaları somutlaştırmak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın ve olası işbirlikleri teknik düzeyde masaya yatırmanın çok önemli olduğunu ve bakan yardımcıları başkanlığında gerçekleştirilecek kültür karma komisyon toplantılarıyla tüm detayları ele alabileceklerini vurguladı.

- "BİZLERİN DİLİ, DİNİ, KÜLTÜRÜ VE KÖKÜ BİR"



Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov da Türk heyetini ülkesinde görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat alanlarında da hızla gelişmekte olduğunu vurguladı.

İki ülke halklarının ortak geçmişe sahip olduğunu belirten Nazarbekov, "Bizlerin tarihi köklerimiz aynı, ecdadımız bir. Tek kelimeyle bizlerin dili, dini, kültürü ve kökü birdir." dedi.

İkili ve çok taraflı işbirliğinde 2023'ün önemli bir yıl olduğuna işaret eden Nazarbekov, ayrıca Özbekistan'da düzenlenen farklı uluslararası etkinliklere Türkiye tarafının düzenli katıldığını ve bunun kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

Nazarbekov, kültür ve sanat eğitimi alanında da iki ülke yüksek öğretim kurumları arasında verimli projelerin yürütüldüğünü aktararak son yıllarda iki ülkenin ayrıca uluslararası teşkilatlar çerçevesindeki çok taraflı işbirliklerinin de yeni bir düzeye çıktığını, uluslararası kuruluşlarda Özbekistan'ın inisiyatiflerinin Türkiye tarafınca sürekli olarak desteklenmekte olmasının iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Özbekistan'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek olan Bakan Ersoy; Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ve Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile de bir araya gelecek.