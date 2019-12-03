Türkiye’den Kazakistan’a 10 bin kitap Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), “Türk dünyası kütüphanelerine kitap bağışı ve kitap en sağlam köprüdür” projesi kapsamında Kazakistan’a 10 bin Türkçe kitap bağışladı.