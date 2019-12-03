Türkiye’den Kazakistan’a 10 bin kitap
Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), “Türk dünyası kütüphanelerine kitap bağışı ve kitap en sağlam köprüdür” projesi kapsamında Kazakistan’a 10 bin Türkçe kitap bağışladı.
İLESAM’ın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirdiği proje çerçevesinde Kazakistan Milli Kütüphanesi, Nur Sultan kütüphaneleri, Almatı kütüphaneleri ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine kitaplar teslim edildi. Bağışlanan kitaplar arasında roman, şiir, fikir araştırma türünde eserler yer alıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.