Bosna Hersekli yönetmen, senarist, yazar ve şair Abdulah Sidran, “Bu gezegende Türkiye’den başka bir dost görmüyoruz. Bu dostluk soyut anlamda çok güzel bir ilişkiye dayanıyor ancak somut adımlar da atmalıyız. Spor ve kültür alanında yapacağımız iş birlikleri bizi ayrılmaz bi bütün haline getirecektir. Bu yüzden kültürel alanda çalışanlara çok önemli görevler düşüyor.” dedi.

SİNEMA, EDEBİ METİNDEN GÜÇLÜ

İstanbul’daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen “Denizi Biçmek: Sinema, Savaş ve Bosna” isimli konferansta konuşan Sidran, sinema, edebiyat ve Bosna Hersek’in kültürel hayatını anlattı.Sidran, sinema filminin şiirden ve diğer edebi metinlerden daha güçlü olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir film güzel oluyorsa, edebiyatla ve şiirle ilişkisi iyi olduğu içindir” diye konuştu. İşçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten sanatçı, “Ateist bir çevrede büyüdüm ve Tanrıya yönelme yolculuğum bireysel bir yolculuktu. Bugün geldiğim noktada, bir insanın ateist olmabilmesi için akılsız olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek kültür hayatına çok sayıda eser kazandırdığını vurgulayan Sidran, bütün eserleri arasında en değerli olanların şiirleri olduğunu söyledi. Bosna Hersek’in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile henüz 14-15 yaşlarındayken tanıştığını aktaran sanatçı, şunları kaydetti: “Aliya’nın direnişi her gün tekrarlanan bir propagandaya karşı nasıl mücadele edileceğinin örneğiydi. İyi bir liderdi, savaşta beni askerlerle görüştürürdü. Motivasyon için askerlerle konuşurdum.”