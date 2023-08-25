Türkiye'nin hassasiyetini örnek gösterip Yunanistan'a inanç dersi verdiler

Türkiye Musevi Cemaati, İstanköy adasında bulunan caminin Yunanistan tarafından harap durumda bırakılmasını eleştirdi. Sinagogun restore edildiğini ama aynı ilginin adadaki camiye gösterilmediğini ifade eden Türk Yahudi Toplumu, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu;



Caminin hala harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü. Biz de Türkiye Musevi Cemaati olarak bu seneki yıkıcı depremden sağ kurtulduk ve Antakya Sinagogumuz da yıkıldı ama onu yeniden inşa edip dirilteceğiz. Bize, (Türkiye Musevi Cemaati) İstanköy Camii'nin yeniden inşasına da izin verirseniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda gönüllü olarak çalışırız. İnançlarımıza hayat verelim, "Bir ve Tek" Tanrımızın evlerini şereflendirelim.

"Yahudi vatandaşlarımızı bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e ve tüm kutsal kitaplara faşist saldırılar sürerken, Yahudi vatandaşlarımız tüm dünyaya ve Avrupa'ya inanç hürriyetine ve değerlerine saygı anlamına gelen çok değerli ve nazik bir not iletmişler. Bu hassasiyet ülkemizin ortak değeridir. Tüm inançların özgürce yaşaması insanlık idealidir" ifadelerini kullandı.