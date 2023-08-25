İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,532
  • EURO
    28,6557
  • ALTIN
    1633.83
  • BIST100
    7523.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Türkiye'nin hassasiyetini örnek gösterip Yunanistan'a inanç dersi verdiler

Yunan adası İstanköy'de bulunan sinagogun restore edildiğini ama aynı ilginin adadaki camiye gösterilmediğini belirten Türkiye Musevi Cemaati, Yunanistan'dan caminin yeniden inşaası için izin istedi. Türkiye Musevi Cemaati'ni hassasiyetinden dolayı kutlayan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Yahudi vatandaşlarımız tüm dünyaya ve Avrupa'ya inanç hürriyetine ve değerlerine saygı anlamına gelen çok değerli ve nazik bir not iletmişler. Bu hassasiyet ülkemizin ortak değeridir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi25 Ağustos 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Türkiye'nin hassasiyetini örnek gösterip Yunanistan'a inanç dersi verdiler
ABONE OL

Türkiye Musevi Cemaati, İstanköy adasında bulunan caminin Yunanistan tarafından harap durumda bırakılmasını eleştirdi. Sinagogun restore edildiğini ama aynı ilginin adadaki camiye gösterilmediğini ifade eden Türk Yahudi Toplumu, sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu;

Caminin hala harap durumda olduğunu görmek bizi ne yazık ki çok üzdü. Biz de Türkiye Musevi Cemaati olarak bu seneki yıkıcı depremden sağ kurtulduk ve Antakya Sinagogumuz da yıkıldı ama onu yeniden inşa edip dirilteceğiz. Bize, (Türkiye Musevi Cemaati) İstanköy Camii'nin yeniden inşasına da izin verirseniz, biz de Yunan yetkililerin gözetiminde bu konuda gönüllü olarak çalışırız. İnançlarımıza hayat verelim, "Bir ve Tek" Tanrımızın evlerini şereflendirelim.

"Yahudi vatandaşlarımızı bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e ve tüm kutsal kitaplara faşist saldırılar sürerken, Yahudi vatandaşlarımız tüm dünyaya ve Avrupa'ya inanç hürriyetine ve değerlerine saygı anlamına gelen çok değerli ve nazik bir not iletmişler. Bu hassasiyet ülkemizin ortak değeridir. Tüm inançların özgürce yaşaması insanlık idealidir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.