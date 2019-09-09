Türkiye’nin ilk ham sanat müzesi açıldı

Türkiye’nin ilk ham sanat (art brut) müzesi olan Kelimat Ham Sanat Müzesi “5 Hikaye” adlı ham sanat sergisiyle açıldı. Kadıköy’de bulunan Kelimat Sanat Evi’nin bir katında yer alan müzenin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan müzeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kelimat Sanat Evi’nin kurucularından Hüseyin Emiroğlu, ham sanatın (art brut), sanat eğitimi almamış insanların hür bir şekilde icra ettikleri sanat olduğunu söyledi.

DÜNYADA 9 MÜZE VAR

Emiroğlu, dünyada 9 tane ham sanat müzesi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Burada ham sanat yapan 4 ressamın ve bir de heykeltıraş kardeşlerin eserleri mevcut. Oğulları sanatçı olan bir annenin, oğullarından esinlenerek yaptığı resimler var sergimizde. Rahmet Esma Ekiz’in eserlerini izleyebilir ziyaretçilerimiz. 20 yıldır yatak altından bekleyen tabloların ressamı Zeynel Erdoğan’ın resimleri var. Bütün bu sanatçıları keşfedip sahneye çıkaran da ortağım Adnan Al Ahmad’dir.”

Kelimat Sanat Evi’nin kurucularından Adnan Al Ahmad ise akademik eğitim almamış sanatçıların ne kadar iyi eserler verse bile sanat çevrelerince geri planda tutulduğunu belirterek, ham sanat eserler veren sanatçıların daha özgür olduğunu ifade etti.

BAŞKA iSTANBUL YOK

adnan el Ahmad, İstanbul’da Kelimat Ham Sanat Müzesi’ni kurmaktan büyük mutluluk duyduğuna söyledi. Her ay bir sergi yaparak sanatçılara destek olmak istediklerini belirten Ahmad, İstanbul’un sanat dünyası için çok önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Ahmad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kültür mozaiği dünyanın başka şehirlerinde yok. İstanbul bu anlamda çok önemli bir yer ve çok iyi bir kavşak. İstanbul’un her noktasında bir renk ve koku var.” Ressam Erkan Uyan, Esma Ekiz, Zeynel Erdoğan, Akrem Zave ve heykeltıraş Orhan ve İdris Savaş kardeşlerin eserlerinin bulunduğu sergi, bir ay boyunca izlenilebilecek.