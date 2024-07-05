Türkiye'nin ''yeşil kütüphaneleri''ne uluslararası övgü

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ENSULIB bülteninde, iki kütüphanenin sürdürülebilirlik ve çevre bilincine verdiği katkıların, uluslararası alanda takdir topladığı ifade edildi.

Tarihi Rami Kışlası'nın 2023'te tamamlanan restorasyonu sonrası hizmete giren Rami Kütüphanesinin Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kütüphanesi olduğu belirtilen bültende, Biyosfer Sertifikası alarak çevresel sorumluluğunu tescilleyen kütüphanenin, yağmur suyu hasadı sistemi ve geri dönüştürülmüş kağıtlardan defter yapma gibi yenilikçi uygulamalarıyla öne çıktığı vurgulandı.



Bültende, Uşak'ın Banaz ilçesinde hizmet veren Banaz İlçe Halk Kütüphanesinin ise Türkiye'nin ilk agro kütüphanesi olarak dünya çapında büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Bitki yatakları, tohum kitaplığı, kompost sandığı ve böcek oteli gibi çevre dostu alanlarla donatılan kütüphanenin, sürdürülebilir tarım ve çevre bilincini artırma konusundaki çalışmalarıyla fark yarattığı belirtilen bültende, "Tüketen Toplumdan Üreten Topluma" mottosuyla yürütülen projelerin, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdığına işaret edildi.

20-22 Mayıs'ta düzenlenen Kırsal Kütüphane Ağı Toplantısı'nda, Türkiye'nin 15 farklı şehrinden gelen 20 kütüphanecinin Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde bir araya geldiği ve sürdürülebilir tarım konusunda deneyimlerini paylaştığı ifade edilen bültende, bu etkinlikte katılımcıların, kendi bölgelerinden getirdikleri tohumları Tohum Kütüphanesi'ne bağışlayarak önemli katkı sağladığı bildirildi.



Banaz İlçe Halk Kütüphanesinin, IFLA ENSULIB komisyonunun Yeşil Kütüphane Projeleri arasında dünya çapında ilk 5 kütüphane arasına girmeyi başardığına değinilen bültende, bu uluslararası başarının, Türkiye'deki kütüphanelerin, sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık konularında öncü rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu iki öncü kütüphane, Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve çevreye duyarlılığını tüm dünyaya kanıtlayarak, diğer kütüphanelere ilham kaynağı oluyor. Türkiye, yeşil kütüphaneler konusunda dünya sahnesinde güçlü bir yer edinirken, sürdürülebilirlik adına atılan bu adımlar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini somutlaştırıyor." değerlendirmesine de yer verildi.

