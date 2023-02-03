Türklerden gururlandıran başarı! Dünya 3.'sü oldular

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve öğretim görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan takım, Minnesota Stillwater'da 18-25 Ocak'ta düzenlenen "World Snow Sculpture Championships" organizasyonuna katıldı.

"Organik Küpler" (Organic Cubes) isimli eserle yarışmada dünya üçüncülüğünü kazanan takım, 2015'ten bu yana 3 kıta 12 ülkede yarıştıkları etkinliklerde elde ettikleri tecrübeyle benzer organizasyonları Türkiye'de düzenlemeyi hedefliyor.

Ceyhun Konak, AA muhabirine, buz ve kar alanındaki çalışmalara ilk olarak, Çin'in Harbin kentinde 2015'te düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde başvurduğunu anlattı.

Konak, heykeltıraş oldukları için her türlü malzemeyi dönüştürme pratiğine sahip olduklarına değinerek, Çin'de katıldıkları yarışmanın, kendilerine çok büyük deneyim kattığını, buz ve karla yapılan sanatı tanıdıklarını aktardı.

Çin'de satranç taşlarından yola çıkarak hazırladıkları eserde, bu sporda kazanma ve kaybetmeyi kardan yaptıkları "Şah Mat" heykeliyle anlattıklarından bahseden Konak, ilk ödüllerini Japonya'da aldıklarını kaydetti.

Konak, takımlarında deneyimli akademisyenlerin yer aldığına işaret ederek, "Büyük ölçekli iş olduğu için ekip çalışması, fiziki güç gerektiriyor. Dolayısıyla 1 haftalık çalışma. O kütleden karı indirmek grup çalışması gerektiriyor." dedi.

- "TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK GURUR VERİCİ"

"Organik Küpler" ismini verdikleri çalışmayla kazandıkları başarının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Konak, şunları kaydetti:

"Biz aynı zamanda kültür elçileri olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü gittiğimiz kültürler, bizi tanıyorlar. Türkiye'yi çok bilmiyor Amerikalılar. Türkiye'de dağ var mı, Türkiye'de kar var mı sorularıyla karşılaşıyoruz. Orada Türk bayrağı dalgalandırmak, Türk varlığını göstermek, özellikle bunu kültür ve sanatla göstermek bizim çok önemli, gurur verici."

Konak, bugüne kadar 3 kıta ve 12 ülkede yarışmalara katıldıklarını, Japonya, Çin, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Amerika, Kanada, gibi ülkelerde 300 başvuru arasından ilk 12 takım arasına girerek finallere kadar yükseldiklerini sözlerine ekledi.

Heykelleri sıfırın altında 5-15 derecelerde yaptıklarına dikkati çeken Konak, "Bu yarışmaları, her ülkede bağımsız organizasyonlar kendileri yapabiliyor. Biz, Türkiye'de de yapmayı planlıyoruz. Bu elde ettiğimiz tecrübe, bilgi ve deneyimle Türkiye'de uygun bölgelerde başlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "3,5 METRE BOYUNDAKİ KÜPÜ YONTARAK NİHAİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

KOÜ Öğretim Görevlisi Tayfun Konak da daha önce Amerika'da katıldıkları yarışmalarda sıfırın altında 30 derecelerde çalıştıklarını anlattı.

İddialı oldukları projede ödüllerini aldıklarını ifade eden Konak, "Bize 3,5 metre boyunda küp veriliyor. Neredeyse oda büyüklüğünde. Bu küpü yontarak nihai ürüne dönüştürüyoruz. Heykeli yaparken, kullandığımız cihazlar özel. Çünkü malzeme sert. Buza yakın aslında. Bunu dağıtmadan kesebilmek için çok keskin özel aletlerimiz var. Özel aletler ve kıyafetler olmadan işlemi yapamazsınız." ifadesini kullandı.

Konak, bu alanda hem sanat üretmenin hem de doğayla mücadele etmenin zorluğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen Türk takımı olarak gururla başarıyla ülkemizi temsil ettik. Türklerin gözlerindeki o gururu görmek bile, oralara gitmeye değer. Ayrıca ülkemizi tanıtmak açısından da büyük bir fırsat. 2 hafta evvel bitirdik heykeli, 2 hafta daha heykel orada duracak ve Türk bayrağı orada dalgalanacak. Bu gurur hepimizin."