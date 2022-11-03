Türklerin tarihine ışık tutacak! Harekete geçildi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İsmail Çetişli Salonunda düzenlenen konferansa, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Ensar Yeşilyurt, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, İl Kültür Müdürü Turan Veli Akyol ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt'ın yanı sıra çeşitli bölümlerden öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"MALAZGİRT SAVAŞ ALANI ARAŞTIRMASI İLKLERİ BARINDIRAN BİR ARAŞTIRMADIR"

Prof. Adnan Çevik konferansta Malazgirt Savaşı'nın nasıl gerçekleştiğine ek olarak Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması" adlı proje hakkında da detaylı bilgiler verdi. Savaşın yapıldığı yere, kazılar neticesinde elde edilen arkeolojik bulgulara, bölgenin coğrafi özelliklerine, kullanılan son teknoloji cihazlara ve karşılaştıkları zorluklara ilişkin bilgiler veren Çevik, bu araştırmanın Türkiye'de pek çok bakımdan ilkleri barındırdığını ifade etti.

MALAZGİRT SAVAŞ ALANI ARAŞTIRMALARI MİRYAKEFALON SAVAŞ YERİ'NİN TESPİTİNE IŞIK TUTACAK

Konferansın ardından Miryokefalon Savaşı üzerine çalışan uzman akademisyenler, Prof. Dr. Adnan Çevik'le bir araya gelerek, Miryokefalon Savaşı'yla ilgili benzer nitelikte büyük bir projenin Denizli'de nasıl yapılacağına dair görüş alışverişinde bulundular ve bir yol haritası çizmeye çalıştılar. Prof. Dr. Adnan Çevik yürüttükleri projenin Miryokefalon Savaşı'nın yerinin tespitine dair yapılacak çalışmalar için de bir yol gösterici olabileceğini ifade etti.