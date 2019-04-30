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Turkuaz Sergi

Hat, tezhip ve minyatür sanatları alanlarında eser veren sanatçılar, “Türk rengi” olarak da adlandırılan turkuaz rengin ağırlıklı olduğu eserlerini “Turkuaz Sergi”de sanatseverlerle buluşturuyor.

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan “Turkuaz Sergi”, bugün  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nda açılıyor. 

Sergide, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Enstitüsü öğretim üyeleri M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı hat, tezhip ve minyatür eserleri yer alacak. 

Sergi; hat, tezhip ve minyatür sanatının ana renklerinden olma özelliği taşıyan, iyileştirici gücü ve mekânı hareketlendiren özelliği ile sanatı ve sanatçıyı temsil eden turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor. 

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