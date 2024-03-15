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Kültür Sanat

''Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz'' ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sanatçıları Derneği ve Avrasya Aşıklar Derneğinin katkılarıyla 'Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni' Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde yapıldı.

AA15 Mart 2024 Cuma 17:41 - Güncelleme:
''Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz'' ödülleri sahiplerini buldu
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk, Mavi Salon'da yapılan törenin açılış konuşmasında, sanat ve sanatçıların toplumdaki önemini vurguladı.

Sanatçıların, toplumun tüm duygularını yansıtabildiğini anlatan Göktürk, törene emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşıklar Zeki Erdali ve Kul Nuri ile Şeyda Erdali'nin mini konserinin ardından bu yılın enlerine, "Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz" ödülleri verildi.

Ödülleri, kendisi de ödül alan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı takdim etti.

Törende, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün adına, ödülünü Ankara Haberleri Müdürü Hasan Ay aldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Ferit Kulalı ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da törene katılarak ödül alan isimler arasında yer aldı.

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