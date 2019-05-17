TÜYAP 1950’lere gidiyor

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle hazırlanan “38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı”nın onur yazarı Adnan Özyalçıner oldu. Fuarda, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla onur yazarı seçilen Özyalçıner’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” teması ile yapılacak olan fuarda “Sinemamızda 50 Kuşağı”, “Tiyatromuzda 50 Kuşağı”, “50 Kuşağı Dergileri”, “Yayıncılıkta 50 Kuşağı”, “Şiirimizde 50 Kuşağı”, “Öykücülükte 50 Kuşağı” ve “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” başlıklı özel etkinlikler düzenlenecek.Yurt içi ile yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımının beklendiği fuar, 2-10 Kasım tarihleri arasında okuyucuyla buluşacak.

KİTAP İÇİN DOKUZ GÜN

Etkinlik kapsamında 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinin yanı sıra birçok yazar imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelecek.