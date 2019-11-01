TÜYAP yarın başlıyor

itapseverlerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği “Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” yarın 38. kez kapılarını açıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara yurt içinden ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı bekleniyor.

Ana teması ‘Edebiyatımızda 50 Kuşağı’ olan fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında 2 Kasım’da “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağının Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli, 3 Kasım’da ise “Mahallem İstanbul” ve “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşileri Özyalçıner’in de katılımıyla yapılacak.

Fuar, bu yıl için belirlenen “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Zeynep Oral yönetiminde Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi ve Engin Uludağ tarafından “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Atilla Dorsay yönetiminde Deniz Türkali ve Burçak Evren tarafından “Sinemada 50 Kuşağı”, Metin Celal yönetiminde Mehmet Can Doğan, Nilay Özer, Murat Yalçın ve Erhan Altan tarafından “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde Eray Canberk ve Erol Üyepazarcı tarafından”Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan yönetiminde Adnan Özyalçıner, CevatÇapan ve Ayşe Sarısayın tarafından “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” başlıklı etkinlikler düzenlenecek.

YABANCI YAYINCILAR

Fuarın ilk dört günü açık olacak Uluslararası Salon’a bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan’dan yayıncılar katılacak.