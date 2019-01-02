TYB Ödülleri belli oldu

Buna göre 208’de hikaye dalında ‘Düşünsene Hızır Bendim’ adlı eseriyle Elif Genç, şiirde ‘Bir Japon Nasıl Ölür’ kitabıyla Ali Ayçil, romanda ‘Yakarım Gül Satanlar Bahçesini’ adlı eseriyle Mahmut Coşkun ödüle layık görüldü. Denemede Mustafa Uçurum (Şairin Aynası), fikirde Cengiz Arık (Modern Düşüncenin Bunalımı ve Doğu), araştırmada Ömer Özcan (Bir Vatandan Bir Vatana), incelemede Selçuk Karakılıç (Sürgün, İntihal ve İntihar) ödüle layık görülen isimler oldu. Kültür ve sanat hayatına yaptıkları uzun süreli katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel’e üstün hizmet ödülü verildi. Toplamda ise 30 civarında isim farklı dallarda ödüle layık görüldü.