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Kültür Sanat

Üçhöyük kurtarma kazısı yeniden başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük kurtarma kazısı yeniden başladı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 16:36 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:36
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Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce bu yıl yeniden başlanan Üçhöyük kurtarma kazısı alanını ziyaret etti.

Bolat ile Tanır, kazının bilim heyetinden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak'tan bilgi aldı.

Koçak, burada yaptığı açıklamada, 20 kişilik kazı ekibinin bir ay boyunca çalışmalarına devam edeceğini, yeni verilere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Önceki kazılarda insan kemikleri, tekstil ve tahıl üretimiyle ilgili buluntular elde edildiğini aktaran Koçak, şu bilgileri verdi:

"Üçhöyük, Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük yerleşim alanı. Burası, Hititlerden öncesi topluluklara işaret ediyor. Buradaki büyük yerleşme yaklaşık bin yıl boyunca bir beylik merkezi gibi görünüyor. Bu bölgede 'Luviler' diye bir halkın yaşadığına inanılmaktadır. Bu kazı bu düşüncenin ne kadar doğru olduğuna da açıklık getirecektir. Bu yılki kazılarda da önemli bulgulara ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

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