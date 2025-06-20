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Kültür Sanat

''Ulusun Annesi'' dijital sergisi açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 'Ulusun Annesi' ünvanıyla tanınan, BAE Kadınlar Birliği Başkanı, Yüksek Anne ve Çocuk Konseyi Başkanı ve Aile Gelişim Vakfı Yüksek Başkanı Şeyha Fatima Bint Mubarak adına hazırlanan 'Ulusun Annesi' dijital sergisi açıldı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 14:52 - Güncelleme:
''Ulusun Annesi'' dijital sergisi açıldı
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan dijital sergide, kadınların toplumsal konumunu güçlendirme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma alanlarında öncü rol üstlenen Şeyha Fatıma Bint Mubarak'ın hayatından kesitler sunuluyor. Ayrıca Şeyha Fatıma'nın kadınların güçlendirilmesi, aile ve toplum gelişiminin desteklenmesi konularındaki öncü rolü ile yerel ve uluslararası düzeyde insani girişimlere yaptığı katkıları gösteriliyor.

Serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri, İçişleri Bakanlığı temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, milletvekilleri ve bakan eşleri ile üst düzey yetkililer katıldı.

Bakan Göktaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yaptığı konuşmada serginin önemine dikkati çekerek, "Ulusun annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak hem ülkesinde hem uluslararası boyutta kadınları, kız çocuklarını ve aileyi güçlendirmeye yönelik ve insani yardım adına pek çok çalışmaya öncülük etmiştir." dedi.

Serginin daha önce New York ve Moskova'da düzenlendiğini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara'da milletin evinde, milletin kütüphanesinde bu sergiyi açmamız bizler için mutluluk kaynağı. Aynı zamanda iki dost ve kardeş ülkenin dostluğunun da bir simgesi. Geçtiğimiz ay Şeyha Fatima Bint Mubarak ülkemizi ziyaret etti. Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'la birlikte hem bu konuları ele aldı, aynı zamanda insani yardım, kadınlar ve kız çocukları konusunda çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Bizler iki ülke arasındaki bu dostluğun, kardeşliğin artarak devam etmesinden gurur duyuyoruz."

Bakan Göktaş, kadınlara ve kız çocuklarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Şeyha Fatima Bint Mubarak'e teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Bakan Göktaş ve katılımcılara müzik dinletisinin sunulduğu sergi alanında kahve ve hurma ikram edildi.

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