17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7636
  • 6,3483
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

‘Umut Çiçekleri’nden albüm

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarının (TMDK) bir kolu olan Müzik Ortaokulu/ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, bir albüm çalışmasını hayata geçirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, 13 eserden oluşan “Umut Çiçekleri” albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen’e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek. Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı! Savunmaları şaşırttı

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı! Savunmaları şaşırttı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu

Cami yeniden inşa edildi! Bir asır sonra ezan okundu
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' bereketi

Şanlıurfa'da 'Göbeklitepe' bereketi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA