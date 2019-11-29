‘Umut Çiçekleri’nden albüm

İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, 13 eserden oluşan “Umut Çiçekleri” albümünün genel sanat yönetmenliğini N. Yeşim Altınel Çoban ve Şirin Karadeniz Güney yaptı. Eser düzenlemeleri Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen’e ait. Bir süre sonra müzik marketlerde satışa sunulacak albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebilecek. Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu, orkestra ile beraber 70 koristten oluşuyor. Koronun şefliğini İTÜ TMDK Kompozisyon Bölümü Öğretim Görevlisi N. Yeşim Altınel Çoban yürütüyor.