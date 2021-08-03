UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'ne ilgi arttı

AA 3 Ağustos 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 11:09

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe'nin bir süre önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla buraya gelen turist sayısı çoğaldı.

Malatya'ya 7 kilometre uzaklıkta ve Fırat Nehri'nin batı kıyısında bulunan Arslantepe'de yaşanan turist yoğunluğu hem tarih meraklılarını hem de tur rehberlerini mutlu ediyor.

Bölgede tur rehberliği yapan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevcan Yıldız, AA muhabirine, Arslantepe'ye ilginin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla arttığını ifade etti.

Tur taleplerinde son dönemde Arslantepe ile ilgili beklenti oluştuğunu bildiren Sevcan, şöyle devam etti:

"Bölgenin asıl listeye alınması, yurt içi ve yurt dışı turizmi için önem arz ediyor. Çünkü bu büyük bir reklam oldu. İnsanlar Arslantepe'yi belki duyuyorlardı ve çok önemsemiyorlardı, belki önemsiyorlardı ama gelemiyorlardı. Şimdi ise 'Demek ki miras listesine girecek kadar önemli' diyerek öncelik verilmeye başlandı. Acentemizde Arslantepe'ye çok fazla talep var, diğer acentelere de talepler var."

- Ziyaretçiler de memnun

Höyüğü ziyarete gelen Gülgün Çetinkaya, tur gezisi kapsamında Malatya, Tunceli ve Elazığ'ı gezeceklerini söyledi.

Daha önce de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Oradaki tarihi incelemiştik. Arslantepe'ye yıllar önce gelmiştim. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alındıktan sonra Arslantepe'yi bir kez daha görmek için geldim. Çok güzel ve orijinal bilgiler aldık, güzel bir yer. Bir öğretmen olarak öğrencilerimize anlattığımız hiyerarşik yapıyı burada gözlemledik, ilk belgeli mühürlerin elde edilmesi, belirli kapıların belirli kişilere hiyerarşik yapıya göre yapıldığını öğrendik. Devlet sistemi burada oluşmuş, burada devlet düzeninin, yukarıdan aşağıya hiyerarşik yapıların olduğunu öğrendik."

Ziyaretçilerden Ali Haydar Aksu ise Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Anadolu'nun tarihi eser bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

Anadolu'da tarihin her dönemine ait izler bulunduğuna işaret eden Aksu, "Burada tarihin konseptini değiştiren eserler bulunuyor. Anadolu'nun her tarafı tarihi eser dolu. Anadolu'yu tam değerlendiremiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bence buraların İtalya ve İspanya kadar turist alması gerekir." diye konuştu.

Fadıl Yaşar da Göbeklitepe'nin Anadolu tarihinin dünyada tanıtımına katkı sağladığına dikkati çekerek, bölgenin tanıtımına ağırlık verilmesini istedi.