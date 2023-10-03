UNESCO'ya adaydı! Çukurova'nın tarihine ahşapla hayat verdi

Ömer Erdoğan, birbirinden güzel eserleriyle adeta ahşaba hayat vererek onları sanat eserine dönüştürüyor. Adana'nın tarihi ve kültürel eserlerine ahşapla yeniden hayat kazandıran Erdoğan, 2018 yılında da Adana Valiliği tarafından UNESCO'ya 'Yaşayan İnsan Hazinesi' adayı olarak da gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Ahşap İşçiliği Sanatçısı' unvanını da verdiği Ömer Erdoğan, Adana'da tarihi Kazancılar Çarşısı'nda kurduğu atölyeyle, unutulmaya yüz tutan sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Erdoğan, yaklaşık 4 sene önce Çukurova'nın tarihini ahşaptan anlatmak istedi ve ahşaptan yaklaşık 50 çeşit el emeği göz nuru ürün hazırladı. At arabasında bebeğiyle tarlaya giden kadından, at arabasında gelin almaya, narenciye ve pamuk yüklemeye giden işçilerden saman ve odun taşınmaya kadar ahşaplarda birçok tema işlendi.

"ESKİDEN ÇUKUROVA NASILDI BUNU ANLATMAK İSTEDİM"



Yaklaşık 4 yıl süren ve hazır hale gelen çalışma, görenleri hayran bırakıyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ömer Erdoğan, "Bu çalışma 4 senemizi aldı. Bu çalışmanın 2017 yılında altyapısını hazırladım ve 2019 yılında başladım. Geçmiş zamana özgü, eskiden Çukurova nasıldı bunu anlatmak istedim. Narenciye, pamuk ve diğer ürünler nasıl taşınır bunları gösterdim. Çalışmaların her biri farklı bir konuyu anlatıyor. Portakal bahçelerinden at arabalarına ahşap kasalarda portakal yüklerlerdi, karpuz arabası yaptım" diye konuştu.

"BİRÇOK MÜZEDE SERGİ OLACAK"



Çalışmalarını Adana Müzesi'nde ve birçok ildeki müzede sergileyeceğini anlatan Erdoğan, "Bu çalışmaları ilk önce Adana'da müzede sergileyeceğim. Daha sonra da Türkiye'nin çeşitli illerinde ki müzelerde sergileyeceğim. Uzun zamandır bu ahşap işini yapıyorum. Adana'nın tarihi yerlerini de ahşaptan yaptım ve insanların alıp evlerinde saklamalarını sağladık. Amacımız insanların bu ürünleri görmesi, alması ve Türkiye'nin kültür yoluna katkı sunmak" ifadelerini kullandı.