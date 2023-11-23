UNESCO'ya Türk imzası! Türkiye en çok oyu alarak seçildi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO bünyesindeki ülkelerin, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilen Türkiye'nin temsiliyetine güvendiğini belirtti.

Büyükelçi Aybet, Türkiye'nin 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin, 2023-2027 dönemi için en yüksek oyu alarak üye seçildiğini kaydeden Aybet, "Daha önce de taahhüdünü verdiğimiz gibi bu sorumluluğu aldığımız sürece, küresel kültürel mirasın korunmasındaki komitenin önemli çalışmalarına sürekli katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Dünya Miras Sözleşmesi'nin, Dünya Kültürel Mirası'nı korumadaki rolünü daha da güçlendirmek için çabalayacağını, sözleşmeye üye devletler ile UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasında uzmanlığını sunacağını ifade eden Aybet, Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığının diğer daimi temsilciler ve UNESCO tarafından takdir gördüğünü vurguladı.

Büyükelçi Aybet, Türkiye'nin, Dünya Mirası Listesi için daha dengeli bir temsil listesi elde etme taahhüdünde de bulunduğunu kaydetti.

UNESCO bünyesinde her yıl Dünya Miras Listesi'ne kaydolacak yeni miras alanları ile mevcut listeye yazılmış alanların raporlarının gözden geçirildiğini aktaran Aybet, son komite toplantısının, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldığını söyledi.

Aybet, 1972'de yürürlüğe giren Dünya Miras Sözleşmesi'nin, doğal ve kültürel hazinelerinin korunması için kılavuz gibi hizmet verdiğini söyleyerek Türkiye'nin, sözleşmeye 1983'te taraf olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin daha önce iki dönem daha Dünya Miras Komitesi'nde üye olduğunu ifade eden Aybet, ülkenin eşsiz tarihi, coğrafyası ile medeniyetler ve dönemler boyunca yankı bulan kültürel ve doğal güzellik hazineleri sunduğunu belirtti.

"Şu anda Türkiye zaten gururla, 21 Dünya Miras alanına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'nin Dünya Mirası alanları ve beklenen listesindeki alanlar, her çeşit kültürümüzü yansıtmaktadır." diyen Aybet, bu alanlar arasında antik arkeolojik harikalar ve doğal manzaraların da yer aldığını kaydetti.

Aybet, "Türkiye'nin önemli bir katkısı daha şöyle; Dünya Miras Listesi'nde olsun ya da olmasın, kültürel mirası koruma taahhüdümüz, inançlardan bağımsızdır." değerlendirmesini yaptı. Gülnur Aybet, buna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını yapmasını örnek verdi.

Dünya kültürel mirasının varlığını tehdit eden bazı olumsuz gelişmeler ve çatışmaların olduğunu kaydeden Aybet, "Ortak hazinemizi korumak ve ortak mirasımızın geri dönüşü olmayan kaybını önlemek için el birliğiyle çalışmalıyız." diye konuştu.

Aybet, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesine üye seçilmesinden duyduğu sevinci ve gururu dile getirerek "Bilhassa en çok oy alan ülke olarak seçilmemiz, bizim için çok çok sevindiriciydi. Bu da şunu gösteriyor; UNESCO içinde, Birleşmiş Milletler sistemi içinde, bizim temsiliyetimize güveniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesi'ne Taraf Devletler Genel Kurulu"nun dün Paris'te düzenlenen 24. Oturumu'nda yapılan seçimlerde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmişti.