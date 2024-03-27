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Kültür Sanat

Unkapanı Değirmeni üniversite dönüşüm projesi başlıyor

İbn Haldun Üniversitesi tarihi Unkapanı Değirmeni'ni İstanbul'a yeniden kazandırıyor.

27 Mart 2024 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Unkapanı Değirmeni üniversite dönüşüm projesi başlıyor
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İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından tarihi Unkapanı Değirmeni'nin restore edilmesi ve İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye yerleşkesi olarak ihyası projesinin tanıtım programı Fatih Belediyesi başkanı Mehmet Ergün Turan, mütevelli heyeti başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz, mütevelli heyeti başkan vekilimiz Necmeddin Bilal Erdoğan ve rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan'ın katılımıyla gerçekleşecektir. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 28.03.2024 Perşembe

Saat: 11:00

Adres: Yavuz Sinan Mah. Unkapanı Değirmeni Sok. 515 Ada 1 Parsel FATİH (Unkapanı plakçılar çarşısı arkası)

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