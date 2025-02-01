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Kültür Sanat

Ünlü isimler ''Müzik: Fahir Atakoğlu'' belgeselinin özel gösteriminde buluştu

Müzisyen Fahir Atakoğlu'nun İstanbul'dan ABD'ye uzanan müzikal yolculuğu, Müzik: Fahir Atakoğlu belgeseliyle seyirciyle buluştu. Sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen özel gösterim, büyük ilgi gördü.

1 Şubat 2025 Cumartesi 22:49 - Güncelleme:
Ünlü isimler ''Müzik: Fahir Atakoğlu'' belgeselinin özel gösteriminde buluştu
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Müzisyen Fahir Atakoğlu'nun İstanbul'da başlayıp, notaların izinde ABD'ye kadar uzanan müzikal yolculuğu; "Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin özel gösterimine, sanat, siyaset ve iş hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

"Müzik: Fahir Atakoğlu" belgeselinin özel gösterimi AKM'de yapıldı.

Fahir Atakoğlu'nun müzik serüvenine, İstanbul'daki yaşamında iz bırakan mekanlardan, ABD'deki stüdyosuna uzanan coğrafi bir pencereden kendi bakış açısıyla ışık tutan belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hülya Koçyiğit, Emel Göksu, Fadik Sevin Atasoy, Gizem Erman Soysaldı, Ali – Aysun Kocatepe, Nefise Karatay, Toprak Sergen, Şebnem Schaffer, Murat Evgin, Sibel Aytan, Brenda Berin. Aslıhan Karalar, Bensu Orhunöz, Sema Keçik, Emre Özmen, Cemre Arda, Melih Özkaya, Gökberk Yıldırım, Hülya Diken, Keremcem, Göktuğ Sevinçli, Sultan Sarohan, Vildan Mumcu Özol, Tolga Özol, Gökhan Mumcu, Ceren Aksan, katıldı.

Fahir Atakoğlu, orkestrasıyla birlikte seslendirdiği eserlerinin ardından izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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