Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici 69 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici hayatını kaybetti.
Bu sabah hayatını kaybeden Sezici son olarak Söz dizisinde oynamıştı.
CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?
Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 1971 yılında tiyatro oyunlarında görev almaya başlayan Sezici, 1977 yılında da çeşitli sinema ve dizil filmlerde roller almıştır.
Cengiz Sezici, Kış Çiçeği adlı sinema filmindeki rolü ile 1996 yılında 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü almıştır.
Cengiz Sezici son olarak Söz dizisinde Sami karakterine hayat vermiştir.
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