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Kültür Sanat

Ünlü oyuncu Rıza Akın'dan üzücü haber: Yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Akın'ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 07:26 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Rıza Akın'dan üzücü haber: Yoğun bakımda
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Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi. Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.

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