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Kültür Sanat

Ünlü oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti.

17 Şubat 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
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Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun sabah satlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdiği biliniyor. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942'de Edremit'te doğan Ferdağ, 1958'de rol aldığı O Günden Sonra filminin başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

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