Ünlü Sanat Tarihçi Nurhan Atasoy kimdir?

Ünlü sanat tarihçisi Nurhan Atasoy, Türkiye’nin edebiyat ve yayıncılık dünyasındaki çöküşü ve vasatlığın istila ettiği yazın dünyasını “Türk Edebiyatı nereye gidiyor?” sorusu bağlamında AKSAM.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. İşte 2008 yılında Türkiye Devleti Üstün Başarı Ödülü alan Atasoy, 1962 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Eğitim dünyasında hızla yükselerek, profesör oldu. Halen çeşitli konularda araştırmalar yapıp yayınlar yapmakta, Turkish Cultural Foundation bilimsel danışmanı, İstanbul Üniversitesi Rektör danışmanı görevlerini sürdürmektedir.

NURHAN ATASOY KİMDİR?

Nurhan Atasoy (d. 1934,Tokat), Önde gelen Türk sanat tarihçisi, akademisyen ve yazar. Osmanlı ve İslamî sanat tarihinde uzmanlaşmış bu konularda çeşitli eserler, akademik çalışmalar ve 120'nin üzerinde konuda yer almış ve almaya devam etmektedir. Yaşamı İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı bölümde tamamladı. Bu yıllardan itibaren vakıflara yönelen ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, KÜSAV ve Taç Vakfı'nın kurucu üyesi, Turkish Cultural Foundation bilimsel danışmanı ve daimi öğreticisi olan Atasoy 1997 yılında Maltepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığına ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına atandı ve buradan 1999 yılında emekli oldu.

Emekliliğinden beri araştırma yapmaya devam eden Atasoy, Prof. Dr.Gül İrepoğlu'nun da teyzesidir. Çalışmaları 120'nin üzerinde konuda sayısız eser veren Atasoy çok sayıdaki makaleleri ve kitapları ile bilinir. Atasoy'un bir özelliği de özeliikle son yıllarda çalışmalarını vakıflarla yürütüyor olsa da bazen tek başına bazen başka biriyle veya birkaç kişiyle ortak çalışma yürütmesidir. Oxford Üniversitesi sanat tarihi profesörlerinden Julian Raby ile birlikte yazdığı İznik Seramikleri kitabı 1989'da Londra'da basılmıştır, daha sonra Fransızca ve Japonca edisyonları da hazırlanmıştır.

Atasoy’un üzerinde durduğu başka bir eser de 15-18 yüzyıllar dönemi kumaşlarını ele alan çalışmasıdır. Bu çalışmada yurtdışındaki koleksiyonlar dahil 1800 ipek kumaşa ulaşmıştır. Kumaş kitabında payına düşen çalışmayı bitirdikten sonra Surname-i Hümayun'u yayına hazırlayan Atasoy’un bu eseri, 1582 yılında İstanbul hayatını her yönüyle minyatürlerinde yansıtan çok önemli bir görsel kaynak özelliği de taşımaktadır.

Son yıllardaki çalışmaları arasında en önemli yeri seramik, kumaş ve çadır tutmaktadır. 2012 yılında Osmanlı Sultanlarının portreleri ve kaftanları adlı kitabından sonra Atasoy'un doktora tezi olarak hazırladığı kaynak niteliğindeki İbrahim Paşa Sarayı kitabı genişletilerek yeniden yayınlandı.

Turkish Cultural Foundation (Türkçe:Türk Kültür Vakfı)'ın bilimsel danışmanı olan Atasoy özellikle son yıllardaki çalışmalarını dernek ile birlikte yürütmektedir. Son olarak, Habertürk TV'de cumartesi günleri yayınlanan Tarihin Arka Odası adlı televizyon programını Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte sunmuştur.