Usta sanatçı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

AJANSLAR 31 Ağustos 2021 Salı 08:59 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 09:33

Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy'un saat 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.

Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medya hesabından "Babam uçtu göklere..." yazarken diğer kızı Derya Sensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" ifadesini kullandı.

Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.

Ferhan Şensoy'un kurduğu "Ortaoyuncular"dan yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun... " denildi.

Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.