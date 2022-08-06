İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Kültür Sanat

Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

Ünlü seslendirme sanatçısı Sungun Babacan İstanbul'da hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Babacan, Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak biliniyordu.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.

Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.

63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu...

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin ardından meslek yaşamına TRT'de başladı.

1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği öktörler arasında.

Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.

Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

  • Sungun Babacan
  • seslendirme
  • ölüm

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.