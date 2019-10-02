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Ünlü yönetmenin acı günü

'Ekmek Teknesi', 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet' başta olmak üzere bir çok dizi ve filmin yönetmenliğini yapan Gürsel Ateş'in Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan babası Mehmet Ateş (89), hayatını kaybetti.

  • İHA
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Merhum Mehmet Ateş için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'de öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye oğlu yönetmen Gürsel Ateş ve yakınları katıldı. Kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Mehmet Ateş'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Emcelli Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Ankara'da dizi çekimleri sırasında babasının ani ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü yönetmen Gürsel Ateş, "Babamla iş yoğunluğum sebebiyle sık sık telefonla konuşuyorduk. Babamı çok seviyordum anca bayramlarda gelebiliyordum. Telefonla her gün konuşurdum. Dün akşam kalp krizi geçirmiş ve hastanede vefat etti’’ dedi.

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