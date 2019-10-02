Ünlü yönetmenin acı günü 'Ekmek Teknesi', 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet' başta olmak üzere bir çok dizi ve filmin yönetmenliğini yapan Gürsel Ateş'in Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan babası Mehmet Ateş (89), hayatını kaybetti.