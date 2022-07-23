Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi olan Özdenören, geçtiğimiz yıl korona virüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özdenören için siyasilerden taziye mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, EDEBİYATÇI ÖZDENÖREN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rasim Özdenören'in fikir dünyasında iz bırakan önemli bir değer olduğunu belirtti.

Altun, edebiyatçı Rasim Özdenören'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Edebiyat dünyamızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adam'ın son çınarı, öyküleri ve eserleri ile fikir dünyamızda iz bırakan Rasim Özdenören'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN YAZAR RASİM ÖZDENÖREN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 82 yaşında hayatını kaybeden yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bakanlığımızda çeşitli görevlerde bulunan, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, 'Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MENZİLİ MÜBAREK, MAKAMI ÂLİ OLSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazar Rasim Özdenören için yayınladığı başsağlığı mesajında "Edebiyatımızın ulu çınarlarından, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Cenab-ı Hak, "Gül Yetiştiren" ustamıza rahmetiyle muamele etsin. Menzili mübarek, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM: YEDİ GÜZEL ADAM'IN SON SESİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Yedi Güzel Adam'ın son sesi, edebiyat dünyamızın çınarı, "Gül Yetiştiren Adam "Rasim Özdenören ağabey bugün ebedî âleme irtihal eyledi. Rabbim mekânını cennet eylesin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." açıklamalarında bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ: HER ZAMAN HAYIRLA YÂD EDECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Edebiyat ve düşünce dünyamızın öncü isimlerinden, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Merhumu her zaman hayırla yâd edeceğiz." ifadelerini kullandı.



BAKAN DÖNMEZ: ESERLERİ, HAYATI VE MÜCADELESİYLE ÖRNEK VE ÖNCÜ BİR KİŞİLİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yayınladığı taziye mesajında "Edebiyatımıza yeni bir iklim misali taze bir nefes getiren 7 Güzel Adam'ın son kalemi Rasim Özdenören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim Eserleri, hayatı ve mücadelesiyle örnek ve öncü bir kişilik olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL: RASİM ABİMİZ BUGÜN HAKKA YÜRÜDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yazar Rasim Özdenören için yayınladığı başsağlığı mesajında "Onlar gittiler, giderken bir muştu gibiydiler" Geride bıraktıkları hoş sada ile her biri tek tek ahirete doğan Yedi Güzel Adam'dan Rasim abimiz bugün hakka yürüdü. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Eyüp Sultan camiinden kaldırılacaktır." açıklamalarında bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: 'YEDİ GÜZEL ADAM' İÇERİSİNDE BİR GÜZEL İNSAN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fikir ve düşünce dünyamızın şekillenmesinde bizlere öncülük ve ağabeylik yapmış, 'yedi güzel adam' içerisinde bir güzel insan Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 'MÜSLÜMANCA YAŞAMA'NIN GÜZÎDE BİR ÖRNEĞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yayınladığı başsağlığı mesajında "Fikir dünyamızın öncülerinden; kitaplarıyla, duruşuyla, yaşayışıyla, 'Müslümanca Düşünme'nin ve 'Müslümanca Yaşama'nın güzîde bir örneği olan 'Güzel Adam', Rasim Özdenören'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun..." ifadelerine yer verdi.