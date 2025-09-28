İSTANBUL 21°C / 16°C
Kültür Sanat

Usta edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti.

28 Eylül 2025 Pazar 13:33
Usta edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
ABONE OL

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

VALİ DAVUT GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler'in vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

