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Kültür Sanat

Usta oyuncu İsmail İncekara toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta oyuncu İsmail İncekara'nın cenazesi, Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Usta oyuncu İsmail İncekara toprağa verildi
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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki usta oyuncu İsmail İncekara'nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu.

İncekara'nın cenazesi Beykoz İskender Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine İncekara'nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere sanatçı arkadaşları katıldı.

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