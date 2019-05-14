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Usta sanatçı Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı. Evinde fenalaşan 92 yaşındaki Kolçak'ın Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Komşusu tarafından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülen 92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın tedavisi devam ediyor.
 
EŞREF KOLÇAK KİMDİR?
 
Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum İspir’de doğdu. 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.
 
1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur. 1950’li ve 60’lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza.
 

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