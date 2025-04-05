Usta sanatçı Sadri Alışık anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, usta sanatçının oğlu oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra aile yakınları, dostları ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Alışık, babasına hala büyük bir özlem duyduğunu söyledi.

Sadri Alışık'ın bir asırlık onur olduğunu dile getiren Kerem Alışık, "O, 100 yıl önce gözlerini İstanbul'a açmış bir çocuktu. Sinemanın, sahnenin, hayatın, kaldırımların kenarına hepimiz için biraz hüzün, biraz kahkaha, biraz efkar biraz neşe, biraz da mahzun bir gülüş sakladı. Sadri Alışık, aklımıza uğramadan yüreğimize giden bir insandı. Başka bir dile çevrilmesi tercüme edilmesi çok zordu. Sesi, selamı güzel, her haliyle nev-i şahsına münhasır özel bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Kerem Alışık, usta sanatçın İstanbul ile özdeşleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gönlü İstanbul'du, gönlü boldu. Ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. Onun dünyaya gelişinin üzerinden 100 yıl geçti. Gözleri hala umutlu bir film karesinde, gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100. doğum günü kutlu olsun."

- "SADRİ ALIŞIK'IN BİR OYUNCUDAN FAZLASI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Törende, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Konservatuvarından mezun olan Şevval Diyartepe, Sadri Alışık için yazdığı mektubu okudu.

Diyartepe, usta oyuncaya duyduğu özlemi dile getirdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sadri Alışık'ın bir oyuncudan fazlası olduğunu biliyoruz. Bizler bir oyuncudan fazlası olmaya, yaşadığı toplumun sorunlarına kulak asmaya, gol olmasak da denemeye, iyi insan olmak için uğraşmaya, dünyada inanacak sağlam şeyler bulmaya, her sene sizi anmaya ve size minnettar olmaya devam edeceğiz. Her şey için teşekkür ederiz."

- SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti.

Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda profesyonel olarak sahneye adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda rol aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944'te Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle atan sanatçı, eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çekti. Alışık, rol aldığı yüzlerce filmde seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı.

Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu. Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan ile 1959'da dünya evine giren Alışık'ın oğlu Kerem 1960'ta dünyaya geldi.

Sanatçı, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Alışık, 18 Mart 1995'te hayata gözlerini yumdu.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen sanatçının, rol aldığı başlıca filmler şöyle:

"Günahsızlar", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası" ve "Yengeç Sepeti"