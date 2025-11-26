Ustalar ve gençler “Tek Plan Masa”da buluşuyor

Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda düzenlenen festival hız kesmeden devam ediyor. 10. yıla özel 10 gün sürecek olan festival kapsamında genç sinemacılar sektörün önde gelen isimleriyle bir masa etrafında buluşup sohbet edecek. "Tek Plan Masa" 27 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlik kapsamında yönetmen Can Ulkay, oyuncu Bekir Aksoy, oyuncu Hülya Duyar, sanat yönetmeni Natali Yeres, oyuncu Muttalip Müjdeci ve yapımcı Eyüp Gökhan Özekin gençlerle buluşacak. Festival kapsamında sektörün kıymetli isimleri genç sinemacılarla altı masa etrafında bir araya gelerek tecrübelerini aktaracak. Festivalin en önem verdiği etkinliklerden biri olan Tek Plan Masa'da deneyimli sinema temsilcileri gençlerin sektörle ilgili merak ettiklerini aktaracak, gençlerin sorularını yanıtlayacak.

İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZEL GÖSTERİM

Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireyler için özel olarak hazırlanan gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. "Erişilebilir Gösterim" etkinliğinde, görme ve işitme engelliler için sesli betimlemeli ve işaret dili ile hazırlanan kısa filmlerin gösterimlerinin ardından filmlerin yönetmenleri ile de söyleşi düzenlenecek. Gösterim kapsamında; "İyi Ölüm", "Eksi Bir", "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair" filmleri izleyiciyle buluşacak. Derneklerin ve federasyonların katılımıyla yapılacak "Erişilebilir Gösterim" etkinliği, 27 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.