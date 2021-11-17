Üstat Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:12

Tören öncesi evinde bulunan Karakoç'un cenazesinin yanında eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti. Usta şairin cenazesi, Fatih'teki evinden tekbirlerle camiye getirildi.



Karakoç'un yengesi Ayten Karakoç ile yeğenleri Mehmet Kasım Karakoç ile Aziz Karakoç Şehzadebaşı Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Aralarında gençlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, cami bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyarak, Karakoç için dua etti.

İkindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski bakanlardan Prof. Dr. Sami Güçlü, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda kişi saf tuttu.

Cenaze namazının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Karakoç'un tabutu başında tezkiye konuşması yaptı. Karakoç, daha sonra dualarla Şehzadebaşı Camisi haziresine defnedildi.



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoç'un vefatından dolayı herkese baş sağlığı diledi.



Çok değerli bir insanın Hakk'a yürüdüğünü ifade eden Kahraman, "Cenabıhak gani gani rahmet eylesin. Eserleriyle yaşayacak, ismi unutulmayacak. Düz, dik, numune-i imtisaldi. Çizgisi dümdüz, haysiyetli, çok kıymetli bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun. Sayıları çoğalsın, yenileri olsun inşallah. Maarif sistemimizin böyle isimler yetiştirmesini niyaz ve temenni ediyorum. Fikirleri bundan sonra da yaşayacak. Çünkü sağlam, yerine oturmuş fikir sahibi, çok değerli bir insandı. Dini esas kabul eden, Hakk'ı bilen bir insandı." dedi.

Prof. Dr. Turan Koç, "Mevlana hangi kulvarda yürüdüyse o da o kulvarda yürüdü. Sesi, soluğu bize medeniyetimizden tercüme ettiği şeyler, eski toprağımızdan, havamızdan yani medeniyetimizin çiçeklendiği her nere varsa bizim bilincimizi, şuurumuzu oraya kadar ulaştırdı." diye konuştu.

Yazar Müjdat Uluçam ise herkesin büyük bir şair ile fikir adamını kaybetmenin hüznünü yaşadığını dile getirerek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hayattayken 1980'li, 1990'lı yıllarda Diriliş Yayınları'nda kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Bütün eserlerini bir yaz baştan sona okumuştum. Şunu biliyoruz ki, 'İkinci Yeni' akımında şiirde bir çığır açmış şairimiz, kendi kuşağı içerisinde. Tefekkür tarafı da zaten tartışılmaz." ifadelerini kullandı.



Yazar Aykut Ertuğrul, Karakoç'un hem düşünce hem edebiyat dünyası açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ertuğrul, "Büyük bir kayıp ve hepimizin yetişme çağında da büyük etkileri olmuş bir büyük şairdi Sezai Karakoç. Bireysel olarak da benim için çok önemli idi. Elbette bu etkisi devam edecek. Kitapları, eserleri vesilesiyle üzerimizdeki etkisi artarak, büyüyerek devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Şair Furkan Çalışkan, üzgün olduğunu aktararak, "Hepinizin yetişmesinde, edebiyata duyduğumuz ilgide, Türkiye'ye duyduğumuz ilgide Sezai Karakoç'un çok büyük bir yeri var. Bugün ona veda ederken hayatımızın çok önemli bir kısmının çok önemli bir aktörüne veda etmiş oluyoruz. Tabii eserleri bizden de uzun ömürlü olacak. Onlar yaşamaya devam edecek." dedi.

Şair Mürsel Sönmez ise Karakoç'un vefatı dolayısıyla yeryüzündeki tüm insanlara baş sağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Yüreği insan sevgisiyle dolu ve bu sevgiyi, en güzel kelimelerle ifade etmiş bir düşünce adamının, bir şairin cenazesindeyiz. Şüphesiz göçen herkes için güzel şeyler söylenir. Ama Sezai Karakoç için söylenecek hiçbir şey ona layık olacak bir güzellikte değildir. Bunun altını çizmek lazım. Bu toprakların basit kalbi bir duygusundan hareketle, aşkla, o aşkı büyüte büyüte evrensele yayan bir yürekti Sezai Karakoç. Şiirleriyle bunu ortaya koydu. Düşünceleriyle de aklımızı, kalbimizi ve irademizi disipline etti. Bizim geleceğe dair bir ufuk oluşturmamıza yol açtı. O bakımdan insanımızın ve bütün yeryüzü halklarının insanlarının başı sağ olsun. Çünkü 'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' diye bir hadis-i şerif var. Yüreği yüksek atan insanlar yeryüzünde Cenabıhakk'ın rahmet indirmesine bir bahanedir. O bahanelerimizin yok olmamasını temenni ediyoruz. Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin, İslam ümmetinin başı sağ olsun."

Cenaze törenine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İP Genel Başkanı Meral Akşener de çelenk gönderdi.