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Kültür Sanat

Üzerinde Aramice yazılar var! Polis operasyonda ele geçirdi

Kayseri'de, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Aramice dilinde yazılmış yaklaşık 1800 yıllık 5 el yazması kitap ile Roma Dönemi'ne ait lahit mezar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA4 Kasım 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Üzerinde Aramice yazılar var! Polis operasyonda ele geçirdi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (46), N.E. (41), M.A. (49), A.S. (51), A.E. (40), S.B. (71) ve A.B.'nin (43) çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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