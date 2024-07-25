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Kültür Sanat

Vakıf Katılım'ın Cumhuriyet'in 100. yılı reklam filmine uluslararası iki ödül

Vakıf Katılım'ın, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırladığı, “Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında” reklam filmi, New York Festivali TV&Film Ödülleri'nde ve US International Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

25 Temmuz 2024 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Vakıf Katılım'ın Cumhuriyet'in 100. yılı reklam filmine uluslararası iki ödül
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Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hazırlanan "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi uluslararası arenada aldığı ödüllerle başarısını taçlandırdı.

100 yıl önce başlayıp bugün güçlenerek devam eden kalkınma seferberliğini anlatan reklam filmi, US International Awards yarışmasında farklı ülkelerden yarışmaya katılan yüzlerce yapım arasından Online ve Sosyal Medya kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. New York Festivals®️ (NYF) 2024 TV ve Film Ödülleri'nde ise 5 kıtadan gelen ve 14 kategoride değerlendirilen binlerce film arasından kısa listeye kalarak Marka İmajı alt kategorisinde finalist olarak ödüle layık görüldü.

2 ay süren filmin prodüksiyon sürecinde 300 kişilik bir ekip görev aldı

9,58 İletişim Çözümleri tarafından hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Dağhan Celayir, prodüksiyonunu 36mm Film Network üstlendi. 3 haftalık bir ön hazırlık sonrasında 4 gün boyunca Aksaray ve İstanbul'da çekimleri yapılan reklam filmi için döneme uygun tren vagonu üretildi. Toplamda 2 ay süren filmin prodüksiyon sürecinde 300 kişilik bir ekip görev aldı. Post prodüksiyonu 4 hafta süren filmin müziği Makedonya'da 45 kişilik orkestra ile icra edildi.

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