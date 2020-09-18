AA 18 Eylül 2020 Cuma 14:20 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 14:20

Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede 270 hektarlık alanda bulunan ve yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda, 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının gizemi çözülüyor.

Modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu düşünülen kent kalıntısının yüzey ve kazı çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanıyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Rafet Çavuşoğlu, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menaf Turan, ızgara planlı yapının yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zernaki Tepe'nin kadim medeniyetlere başkentlik yaptığını söyledi.

Coğrafyada yetişen uygarlıkların yaptığı çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Bu incelemenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gördük. Projeyi, kadim mirasımızın ortaya çıkarılması ve yeni kuşaklara aktarılması anlamında kıymetli bir çalışma olarak görüyoruz. Erciş'te üniversitemizin, Kültür Turizm Bakanlığımızın, vekillerimizin, bütün paydaşlarımızın desteğiyle bu sahada çalışmalara başlayacağız." dedi.

- "ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise bölgede geçmiş medeniyetlere ait çok önemli yapıların bulunduğunu, bu tarihi mirasların yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarıldığını ifade etti.

İlçenin kuzeyinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı yapının turizme kazandırılacağını aktaran Arvas, "Çok geniş alana yayılan şehir, birbirini dik kesen 7-8 metrelik caddeler ve 5-6 metre genişliğindeki sokaklardan oluşmaktadır. Buradaki yaklaşık 270 hektarlık alanda, 70 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Zernaki Tepe'de, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu düşünülen ızgara planlı kent kalıntısında, arkeolojik yüzey araştırması ve ardından kazıların başlatılmasını en kısa zamanda planlanıyoruz." diye konuştu.

- "KENT TURİZMİNE KATKI SUNACAK"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Kültür ve Turizm Bakanlığının, Van Müze Müdürlüğünün desteği ve üniversitedeki bilim insanlarının danışmanlığında, Urartu yılının ilan edilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kentte büyük çabalar sonucu dünyada başka bir örneği olmayan Urartu Müzesi'nin açıldığını anımsatan Şevli, "Van'da hem bir Urartu yılının ilan edilmesi hem de uluslar arası bir Urartu sempozyumu düzenlemenin vakti gelmiştir. Pandeminin biraz daha hafiflemesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu bölgenin de ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatılacak. Buranın kentimizin turizmine katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Rafet Çavuşoğlu da ızgara planlı şehrin Urartularda bulunmayan bir özellik olduğunu, şu ana kadar yapılan kazılarda bu bağlama şekline rastlanmadığına dikkati çekti.

Bölgede kırlangıç bağlama şeklindeki yapının daha çok Pers ve sonrasındaki dönemde ortaya çıkan bir uygulama olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde Anadolu'nun doğusundaki ilk planlı ızgara planlı şehirdir. Burası bu açıdan çok önemli. Batıda, sahil kesimlerinde ızgara planlı arkeolojik verilerimiz var ama doğudaki ilk plan. Burada Urartulara ait batı eteklerinde iki tane kaya mezarı var. Aynı şekilde yüzeyde yaptığımız araştırmada Urartu'nun Biainili dediğimiz seramikleri var. Burada Urartu'da görmediğimiz kırlangıç bağlama noktaları var. Bu özellik Urartu'dan sonraki yüz yılda özellikle Persler döneminde kullanılmaya başlanan bir sistem. Tüm özelliklerinin tespit edilmesi için mutlaka arkeolojik kazılara ihtiyaç var. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak buna katkı sunmayı düşünüyoruz."