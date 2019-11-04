''Vatansever şairler toplumun ruhudur''

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Yahya Kemal Beyatlı’nın vefatının 61. yıl dönümü nedeniyle “5. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni” düzenlendi.Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Eski Üsküp Çarşısı’ndaki tarihi Davut Paşa Hamamı’nda düzenlenen programa, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin’in yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Gagavuzya, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek’ten şairler ile şiir sevenler katıldı.

EDEBİYATTA BÜYÜK HİZMETİ VAR

Paşayeva burada yaptığı konuşmada Yahya Kemal Beyatlı’yı Türk dünyasının her bir evladının nerede doğup nerede yaşadığına bakmaksızın sevdiğini kaydetti. Beyatlı’nın edebiyata büyük hizmetler veren usta şairlerden biri olduğunu vurgulayan Paşayeva, Türk dünyasındaki birliğin sağlanmasında edebiyatçıların rolünün büyük olduğunu belirterek “Çünkü onlar toplumun ruhudur, toplumun kalbinin ruhunun güçlenmesinde çok etkin insanlardır.” dedi. Bu arada, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yahya Kemal Beyatlı Fotoğraf Sergisi açıldı.