Verni Art Salon'da 'Bahar' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

02 Mart 2020 Pazartesi11:01 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:03

Letafet Hafızkızı ve atölye öğrencilerinden Afife İlhan, Aylin Seçkin, Ayser Akın, Canan Görgül, Feride Atıkır, Füsun Turgut, Hatice Kitapçıoğlu, Luminata Demirtaş, Olesia Metin'in eserlerinin yer aldığı “Bahar" sergisi, Sultanahmet’in sanat merkezi Verni Art Salon'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Usta ve öğrencilerinin birlikte yer aldıkları sergide, figüratif ve renkçi resim anlayışının yanında, atölyenin üsluplarını görmek de seyirciyi ilham veren bir yolculuğa davet ediyor.

Lefatet Hafızkızı Azerbeycan’ın en önemli ressamlarından biri sayılıyor. Yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçının sergide 10 eseri yer alıyor.

Bahar Sergisi, Ebru ve minyatür sanatçısı Melis Uludağ’ın ev sahipliğinde Verni Art Salon’da ile düzenleniyor. Uludağ, sergiye dair düşüncelerini “Ressam Letafet Hafızkızı ve öğrencilerinin tüm birikimi örneklerinin yansıdığı 30 değişik eserle karşınıza çıktığı Bahar Sergisini değerli konuklarımız eşliğinde açıyoruz. Letafet hanım’ın eserlerin bir salonda, öğrencilerinin başka bir olmak üzere toplam 2 salonda hazırlanan Sergiyi Verni Art Salon’un görkemli atmosferinde sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturuyoruz. Projelerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz.” dedi.

Galerilerinde sanata ve sanatseverlere verilen değeri her zaman üst düzeyde göstereceklerini belirten Melis Uludağ, Ressam Letafet Hafızkızı ve öğrencilerinin resim eserlerini ziyaret edip görmek için günler sayılı diyor. “Bahar” sergisinin 29 Şubat – 29 Mart 2020 tarihleri arasında her gün 10:30 - 20:00 saatleri arasında gezilebileceğini belirtiyor. Haftanın her günü açık olan Verni Art Salon yine aynı saatler içinde siz değerli sanat severleri ağırlamak üzere davet ediyor.

LETAFET HAFIZKIZI KİMDİR…

Sanatçı 1954 Azerbaycan -Bakü doğumludur. Ressam ailesindendir, babası Azerbaycan'ın ünlü ressamı Hafız Memmedov'dur.

1973 tarihinde Ezim Azimzade Azerbaycan Devlet Yüksek Okulu'nun Üstün Başarı diplomasını almıştır.

M. A. Aliyev adına Azerbaycan Devlet Sanatlar Üniversitesi'nin Üstün Başarı diplomasını almıştır. Baltık Devletlerinin çeşitli şehirlerinde sanat guruplarında çalışmış ve ödüller almıştır. (Riga,Vilnius,Talimin)

1979 Sovyetler Birliği Ressamlar Birliği üyesi oldu. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde önce öğretmen, sonra başasistan, daha sonra doçent olarak görev yapmıştır ayrıca Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nden resim bölümünün müdürlüğünü yapmıştır

2001 Devletlerarası mübadeleyle Türkiye'ye gelmiştir

Ayrıca UNESCO Uluslararası Sanat Birliği ve UNESCO Uluslararası Plastik Sanatlar Birliği üyesidir

Katıldığı sergiler dolayısıyla dünyanın birçok galeri ve müzesinde resimleri bulunmaktadır

1994-2017 tarihleri arasında yurt dışı ve içi birçok kişisel ve karma sergilere katılmıştır

Sergi, 29 Şubat 2020 ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında Verni Art Salon'da sanatseverleri bekliyor.