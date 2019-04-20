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Washington'da Sultan 2. Abdülhamid sergisi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in ABD Kongre Kütüphanesi'ne gönderdiği hediyelerin orijinal baskılarını içeren sergi, tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve Sultan 2'nci Abdülhamid'in ABD Kongre Kütüphanesi'ne gönderdiği hediyelerin orijinal baskılarını içeren sergi, tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirdi.

YEE Washington Ofisi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Kongre Kütüphanesi Türkçe Bölüm Başkanı Joan S. Weeks ve çok sayıda Türk ve Amerikalı sanatsever katıldı.

"2. Abdülhamid'in Kitap ve Hediye Koleksiyonu ile Kongre Kütüphanesini Birbirine Bağlamak" başlığıyla organize edilen sergide, o dönemde İstanbul'dan Kongre Kütüphanesi'ne gönderilen çok sayıda hediyenin ve kitabın orijinal baskıları sergilendi.

Sergi öncesinde bir konuşma yapan Weeks, "Sanıyorum 2'nci Abdülhamid'in bu hediyeleri göndererek yapmak istediği şey, dönemin İstanbul'unda saltanatın ne kadar eğitimli olduğu ve üst düzey ne kadar yayının yapıldığını göstermekti." ifadesini kullandı.

YEE Washington Müdürü Halid Bulut ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O dönem 2'nci Abdülhamid ABD'ye, Osmanlı ile Batılı muhatapları arasında çok sayıda benzerlik olduğunu göstermeye çalışıyordu. Biz de bu yolla ABD-Osmanlı tarihine ışık tutmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bulut ayrıca, buna benzer sergileri ABD'nin farklı kentlerinde de açmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

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