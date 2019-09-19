Yakında ‘Türkler Geliyor’

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ’a ait ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların hikâyelerini ele alıyor. Film, Türkiye ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya’da da vizyona girecek. Yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği filmde Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Eren Vurdem, Levent Özdilek, Ebru Özkan, Selda Alkor, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Cemal Hünal ve Ogün Kaptanoğlu gibi oyuncular rol alıyor.