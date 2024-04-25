İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5721
  • EURO
    34,9519
  • ALTIN
    2427.64
  • BIST100
    9722.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan ''Bayan Lieser'in Portresi'' adlı tablo 32 milyon dolara satıldı
Kültür Sanat

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan ''Bayan Lieser'in Portresi'' adlı tablo 32 milyon dolara satıldı

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt'e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

IHA25 Nisan 2024 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan ''Bayan Lieser'in Portresi'' adlı tablo 32 milyon dolara satıldı
ABONE OL

Avuturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Avusturyalı modernist sanatçı Gustav Klimt'e ait "Bayan Lieser'in Portresi" adlı tablo, Viyana merkezli im Kinsky Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Tablo, 32 ila 53 milyon dolar fiyat biçilmesinin ardından 32 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı.

Klimt, söz konuyu tabloyu 1917 yılında ölümünden bir yıl önce yapmaya başladığı belirtildi. Tablonun 1918 ile 1925 yılları arasında Lieser ailesine hediye edildiği düşünülüyor. Portrenin, o dönemde Viyana sosyetesinde yüksek statüye sahip olan ailenin kızlarından birine ait olduğu tahmin ediliyor.

İm Kinsky, tablonun 1960'larda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini aktararak, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini ifade etti.

Tablo, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri uyarınca mevcut sahipleri adına satışa çıkarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.