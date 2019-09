Yalnızız dostlarım! 

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü “Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın tanıtımı ve özel film gösterimi Mardin’de gerçekleştirildi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte, önceki 3 yarışmada birincilik ödülü kazanan filmlerin gösterimi yapıldı.

HER YIL FARKLI KONU

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı olarak kuruldukları yıldan bu yana kültür ve sanata destek verip gençleri teşvik ettiklerini söyledi. Yarışmada sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları aradıklarını anlatan Safkan, birinci yılda “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılda “Çocuk İşçiliği”, üçüncü yılda “Ayrımcılık” temasının işlendiğini, bu yıl ise “Dijital Yalnızlık” temasının olduğunu aktardı.

Anadolu hikayelerle dolu

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan toplumsal konuların sanat yoluyla ele alındığı ve sinema alanında ilerlemek isteyen yetenekli kişilerin keşfedilebilmesi için bir platform oluşturulduğunu ifade etti. Anadolu’nun hikayelerle dolu bir coğrafya olduğunu kaydeden Atakan, ‘’Burada çok hikayenin olması, burada yaşayan insanların diliyle anlatılması çok daha istenen bir şey. O yüzden buradaki üretimin artmasını önemsiyorum ve çok iyi hikayelerin olduğunu biliyorum” dedi.

Yalnızlık içimizde

kendine her yıl alanında uzman bir kişiden oluşan ‘kanaat önderi’ belirleyen yarışmanın bu yılki kanaat önderi, Oscar ödüllü Ludovic Bource oldu. Fransız besteci, Mardin’de gerçekleşen özel film gösterimine video mesajı ile katılarak, gençlere yarışmaya katılma çağrısı yaptı. Bource, “Dijitalleşmeyi inkâr etmek ve kendimizi bu dünyanın dışında tutmak zor’’ dedi. Bource, ‘’Bu da ne yazık ki dijital yalnızlığı beraberinde getiriyor ve bu yalnızlık her yerde bizi takip ediyor, adeta toplumumuzu kemiren bir olguya dönüşüyor. Bizi biz yapan birçok şeyi elimizden alıyor. Paylaştığımız her şeyi bize karşı kullanan dijitalleşmenin doğurduğu yalnızlık hepimizin içinde.”

Son başvuru tarihi 22 Kasım Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 22 Kasım 2019’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve “Dijital Yalnızlık” sorununu anlatması gerekiyor. Yarışma birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin üçüncüsüne ise 10 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya www. kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.