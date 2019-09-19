Yarım asırlık MFÖ
1971 yılından bu yana aynı sahneyi paylaşan, Türkiye’nin en uzun soluklu müzik gruplarından biri olan MFÖ üçlüsü 21 Eylül Cumartesi akşamı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Türk pop müziğine ‘Ele Güne Karşı’, ‘Güllerin İçinden’, ‘Mazeretim Var Asababiyim Ben’,‘Olduramadım, ‘Vurgun Yedim’ gibi unutulmaz eserler armağan eden grubun konseri İstanbul’daki Vadi Açıkhava Sahnesi’nde saat 21:00’de başlayacak.
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