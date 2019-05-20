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Yarışmada sonuncu olan İngiltere temsilcisi: Eurovision tamamen politik

2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İngiltere’yi temsil eden Michael Rice sonuncu olunca ailesi oğullarını savundu ve Eurovision’la ilgili, “Tamamen politik” yorumunda bulundu.

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Dün akşam İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Bigger than Us şarkısıyla İngiltere’yi temsil eden Michael Rice, yarışmada sadece 16 puan alarak sonuncu oldu.

Hollanda’nın 492 puanla birinci olduğu yarışma sonrası Rice’ın ailesi, İngiltere’nin İrlanda’dan bir puan bile alamadığı Eurovision’la ilgili, “Tamamen politik” yorumunda bulundu.

Her yıl doğrudan katılma hakkına sahip beş ülkeden biri olan İngiltere adına yarışan Michael Rice’ın ailesi, oğullarının Eurovision’daki başarısından gurur duyduklarını ancak yarışmada ‘politik puanlama’ yapılmasından dolayı kaybettiğini söyledi.

BBC’nin rakamlarına göre boykot çağrılarına rağmen bu yıl Eurovision’u İngiltere’de 8,1 milyon kişi seyretti. Geçen yıl 6,9 milyon İngiliz seyretmişti.

İngiltere'nin sonuncu olduğu yarışmayla ilgili seyirciler de 'politik' yorumları yaptı. 

(NTV)

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